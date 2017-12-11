الإسماعيلي يضع ضمن أولوياته نجم من العيار الثقيل من أجل ضمه في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد وضع ضمن أولوياته نجم من العيار الثقيل، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد وضع ضمن أولوياته المهاجم المصري المتألق أحمد علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الميركاتو الشتوي المقبل في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم الخط الهجومي للفريق قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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حيث لا يمتلك فريق الدراويش تقريباً منذ مطلع الموسم الحالي سوى المهاجم الكولومبي المتألق دييغو كالديرون، وعلى الرغم من أن المهاجم الكولومبي يُقدم أدائاً مثالياً مع الفريق ويُسجل العديد من الأهداف، إلا أن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد من أجل تدعيم خطه الهجومي.

وخاصة وأن فريق الإسماعيلي يتزعم في الوقت الحالي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، علماً بأن فريق الدراويش يمتلك في رصيده 27 نقطة فيما يبتعد عنه أقرب ملاحقيه وهو فريق الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، حيث يمتلك المارد المارد الأحمر في رصيده 25 نقطة ولكن وفي الوقت ذاته لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وهو ما يعني بالتالي أنه في حالة فوز فريق الأهلي فيهما فسوف ينفرد حينها بالصدارة، وعلى إثر ذلك سوف يتراجع فريق الإسماعيلي إلي المركز الثاني في الترتيب ويُصبح على بُعد أربعة نقاط من الصدارة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة لفريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على غريمه فريق الزمالك في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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