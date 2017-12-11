اتحاد الكرة يواصل عناده مع الأهلي ويُصر على إقامة السوبر في موعده

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مصمم على إقامة مباراة كأس السوبر المصري في موعدها الأصلي في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت المصادر أيضاً إلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم متمسك بشكل كبير للغاية بإقامة مباراة كأس السوبر المصري في موعدها دون تغيير، والتي سوف تجمع بين حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي فريق الأهلي ومنافسه وصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي فريق المصري البورسعيدي.

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ويأتي ذلك نظراً لأن اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل سوف يكون موافقاً ليوم جمعة، وهو م يعني بالتالي أنه سوف يكون يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى إثر ذلك سوف يكون الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب هزاع بن زايد غفيراً للغاية وخاصة من جانب جماهير القلعة الحمراء والتي من المتوقع أن تملأ كامل مدرجات الملعب لوحدها مع وجود طفيف لجماهير نادي المصري البورسعيدي.

ولكن الأزمة تبقى في رفض طلب النادي الأهلي بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط على أقل تقدير، وقد أتى ذلك الطلب من النادي الأهلي نظراً لكونه سوف يخوض مباراته الأخيرة قبل مباراة كأس السوبر في اليوم الثامن من عمر الشهر ذاته، وإضافة لذلك أيضاً لأن هذه المباراة سوف تكون أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وفي مقابل ذلك سوف يخوض فريق المصري البورسعيدي مباراته الأخيرة قبل مباراة كأس السوبر في اليوم الخامس من عمر الشهر ذاته، وهو ما يُعطي بالتالي أفضلية كبيرة للغاية وواضحة لمصحلة فريق المصري البورسعيدي من حيث التحضيرات للمباراة والحصول على وقت كافي من أجل الراحة، وهو الأمر الذي وصفه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في يوم السبت الماضي بعدم مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

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