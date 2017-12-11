تعرف على نتائج قرعة دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.2018 م عن مواجهات نارية من العيار الثقيل بين أندية لها تاريخ عريق وكبير للغاية على مستوى القارة الأوروبية، وذلك بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي مراسم القرعة.

وقد أجرى الاتحاد الأوروبي مراسم القرعة للدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في مقره في مدينة نيون السويسرية، علماً بأن الدور ثمن النهائي سوف يُقام انطلاقاً من شهر فبراير المقبل من مطلع العام القادم 2018، على أن تُقام مباريات الذهاب في شهر فبراير بينما سوف تُقام مباريات الإياب في شهر مارس.

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نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

فريق إشبيلية الإسباني – فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي

فريق ريال مدريد الإسباني – فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

فريق شاختار الأوكراني – فريق روما الإيطالي

فريق تشيلسي الإنجليزي – فريق برشلونة الإسباني

فريق بورتو البرتغالي – فريق ليفربول الإنجليزي

فريق بازل السويسري – فريق مانشستر سيتي الإنجليزي

فريق بايرن ميونخ الألماني – فريق بيشكتاش التركي

فريق يوفنتوس الإيطالي – فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي

وعلى إثر هذه القرعة للدور ثمن النهائي من عمر المسابقة سوف تكون هناك مواجهات بارزة ونارية من العيار الثقيل، ولعل أبرزها المواجهة بين حامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق ريال مدريد ومنافسه فريق باريس سان جيرمان، وهو ما يعني المواجهة المرتقبة بين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي نيمار جونيور.

بينما سوف تكون المواجهة الثانية المرتقبة هي تلك التي سوف تجمع بين فريق تشيلسي وفريق برشلونة، وهو ما يعني أيضاً المواجهة النارية بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البلجيكي إيدن هازارد، ولا شك أن الخاسر الأكبر في نهاية المطاف هي جماهير كرة القدم نظراً لكونها سوف تفتقد لخدمات فريقين من الطراز الرفيع في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

أما بقية المباريات فتبدو الأفضلية بشكل كبير للأندية الكبيرة وخاصة بالنسبة لكل مباريات الأندية الإنجليزية، ولكن الاستثناء الوحيد دون أدنى شك سوف يكون المواجهة القوية بين فريقي يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير.