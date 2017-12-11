تعرف على نتائج قرعة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي مراسم قرعة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

ولا شك أن مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي تُعتبر أقوى بكثير من أي موسم مضى، وخاصة في ظل التواجد المكثف للأندية الكبيرة والعريقة على مستوى كرة القدم الأوروبية، علماً بأن مباريات الذهاب من دور ال32 من عمر المسابقة سوف تُقام في شهر فبراير المقبل من مطلع العام القادم 2018 فيما سوف تُقام مباريات الإياب في شهر مارس الذي يليه مباشرة.

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نتائج قرعة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018

فريق بوروسيا دورتموند الألماني – فريق أتالانتا الإيطالي

فريق نيس الفرنسي – فريق لوكوموتيف موسكو الروسي

فريق كوبنهاجن الدنماركي – فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

فريق سبارتاك موسكو الروسي – فريق أتلتيك بيلباو الإسباني

فريق أيك أثينا اليوناني – فريق دينامو كييف الأوكراني

فريق سيلتك الإسكتلندي – فريق زينيت الروسي

فريق نابولي الإيطالي – فريق لايبزيغ الألماني

فريق النجم الأحمر الصربي – فريق سيسكا موسكو الروسي

فريق أولمبيك ليون الفرنسي – فريق فياريال الإسباني

فريق ريال سوسييداد الإسباني – فريق سالزبورغ النمساوي

فريق بارتيزان بلغراد الصربي – فريق فيكتوريا بلزن التشيكي

فريق ستيوا بوخارست الروماني – فريق لاتسيو الإيطالي

فريق لودوغوريتس البلغاري – فريق ميلان الإيطالي

فريق أستانا من كازاخستان – فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي

فريق أوسترسوند السويدي – فريق أرسنال الإنجليزي

فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي – فريق سبورتينغ براغا البرتغالي

ولا شك أن قرعة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي قد أسفرت عن مواجهات نارية من العيار الثقيل، ولعل من أبرز تلك المواجهات المباراة التي سوف تجمع بين فريق بوروسيا دورتموند ومنافسه فريق أتالانتا العنيد، فيما سوف تكون مباراة فريق نابولي مع فريق لايبزيغ محطاً لأنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، وفي مقابل ذلك يبدو أن الحظ قد خدم أيضاً العديد من كبار الأندية الأوروبية ومن ضمنها فريق أرسنال وفريق ميلان.

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