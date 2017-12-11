الغموض يتواصل حول مشاركة نجم الأهلي بعد غيابه الطويل عن الملاعب

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ولكن وقبل هذه المباراة الهامة للمارد الأحمر في مشواره المحلي لا يزال الغموض متواصلاً حول مشاركة النجم التونسي والظهير الأيسر لفريق الأهلي علي معلول في المباراة، علماً بأن اللاعب قد غاب عن صفوف القلعة الحمراء منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي وهو ما أثار القلق كثيراً بين جماهير النادي الأهلي حول موعد عودته من جديد إلي التشكيلة الأساسية للفريق.

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ومن جهته قام التونسي علي معلول بإجراء الأشعة اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من عمر الشهر الحالي على العضلة الخلفية التي تعرض فيها للإصابة، وذلك من أجل عرض هذه الأشعة على الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود حتى يتم تحديد موعد عودته من جديد إلي التدريبات الجماعية أولاً ومن ثم عودته إلي المباريات ثانياً.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

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