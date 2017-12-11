عماد متعب يخرج عن صمته بعد تجاهل البدري له

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي أن النجم الدولي المصري والمهاجم المخضرم عماد متعب.قد خرج عن صمته من جديد، وذلك بسبب التجاهل الكبير طوال الفترة الماضية له من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم عماد متعب قد طلب من الكابتن حسام البدري معرفة الأسباب التي تجعله لا يُشارك على الإطلاق رفقة المارد الأحمر، وذلك على الرغم من أنه يؤدي تدريباته بشكل يومي بكل جد ومثابرة، إضافة إلي كونه يمتلك الخبرة الكافية لكي تجعله يحجز مكانه بصفة مستمرة في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر.

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وعلى الرغم من العديد من العروض المغرية التي وصلت إلي النجم عماد متعب في الفترة الماضية سواء من أندية داخل مصر أو من أندية الخليج العربي وخاصة من جانب أندية كرة القدم السعودية، إلا أن النجم عماد متعب قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة بأنه يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية والاعتزال داخل صفوف النادي الأهلي وليس برفقة أي نادي أخر.

ولكن وفي الوقت ذاته يجد النجم عماد متعب نفسه في حيرة كبيرة من أمره، وخاصة في حالة استمرار وضعيته الحالية على مقاعد البدلاء طوال ما تبقى من الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأنه في حالة استمر الوضع على حاله طوال الدور الثاني أيضاً فسوف يفقد حينها النجم عماد متعب فرصته المثالية من أجل الانضمام إلي قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

حيث سبق وأن أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري بأن الشرط الأساسي من أجل ضم أي لاعب إلي قائمة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل، هو أن يلعب بشكل أساسي وبصفة مستمرة رفقة فريقه طوال الموسم الحالي بأكمله، وإضافة إلي ذلك التألق بشكل لافت رفقة الفريق مما يجعله قادراً على حمل قميص المنتخب الوطني في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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