تعرف على طريقة حسام البدري من أجل إعادة الأهلي إلي سكة الانتصارات

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تدريباته انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء من أجل التحضير لهذه المباراة الهامة، علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد قرر عقد محاضرة فنية قبيل انطلاقة المران مع لاعبي المارد الأحمر، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت على الفريق في مباراته يوم أمس أمام فريق مصر المقاصة.

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وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة يوم أمس الأحد على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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