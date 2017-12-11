قرار صارم من لجنة المسابقات بعد فوز المقاصة على الأهلي

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قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإصدار قراراً في غاية الأهمية اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك عقب الفوز المثير الذي حققه فريق مصر المقاصة على حساب حامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق الأهلي في مساء يوم أمس الأحد.

حيث قررت لجنة المسابقات إيقاف الكابتن أيمن رجب مدرب فريق مصر المقاصة لمدة 8 مباريات إضافة إلي توقيع غرامة مالية عليه قدرها مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، وذلك بسبب قيامه بتوجيه السباب إلي حكم مباراة يوم أمس أمين عمر وأيضاً بسبب محاولته لاقتحام غرفة خلع الملابس الخاصة بطاقم التحكيم في ملعب عجرود بالسويس.

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وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة يوم أمس على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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