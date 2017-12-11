خالد محمود يزف أخباراً سعيدة لجماهير النادي الأهلي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وفي إطار تصريحات صحفية اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من عمر الشهر الحالي أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن هناك إمكانية كبيرة للغاية لعودة ومشاركة حارس المرمى الواعد محمد الشناوي في المباراة المقبلة أمام فريق طنطا، وذلك بعدما بدأ في التعافي تدريجياً من إصابته في العضلة الضامة مع العلم بأن هناك احتمالية أيضاً لعودة الشناوي إلي تدريبات الفريق في يوم غداً الثلاثاء.

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وكانت الإصابة في العضلة الضامة قد أدت إلي غياب حارس المرمى محمد الشناوي عن المباراتين الأخيرتين لفريقه أمام كلاً من فريق الأسيوطي سبورت وفريق مصر المقاصة، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على الفريق وخاصة في مباراته الماضية التي جمعته بمُضيفه فريق مصر المقاصة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة يوم أمس على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

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