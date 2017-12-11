تعرف على أول إنجاز لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب

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لم يمر أقل من أسبوعين تقريباً على فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة إدارة النادي الأهلي رفقة كل أعضاء قائمته الانتخابية، والتي فازت كلها في الانتخابات الماضية للنادي الأهلي والتي كانت في نهاية شهر نوفمبر الماضي وتحديداً في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الماضي.

وعقب مرور هذه المدة القصيرة فقط على تولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في تحقيق أولى أهدافه وإن كان بسيطاً للغاية مقارنة بما يتمناه ويرغب فيه عشاق النادي وحتى ما يتمناه مجلس الإدارة نفسه.

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وفي إطار اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي، نجح مجلس الإدارة في التوصل إلي اتفاق مع إحدى شركات التسويق وذلك من أجل إقامة مباراة ودية سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفي السياق ذاته أيضاً أكدت تقارير صحفية مصرية أن فريق أتلتيكو مدريد سوف يخوض المواجهة بكامل نجومه دون إراحة أي لاعب، وخاصة وأن المباراة سوف تأتي في ظل فترة الراحة الشتوية للأندية الأوروبية وأيضاً فترة أعياد الميلاد، مما يؤكد أن جماهير النادي الأهلي سوف تكون على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل بين الطرفين.

وبذلك يعود فريق الأهلي من جديد إلي خوض المباريات الودية مع الأندية العالمية مثلما كان يفعل في السنوات الماضية أو تحديداً قبل 5 أعوام من الآن، حيث سبق وأن واجه فريق الأهلي نادي ريال مدريد الإسباني ونادي بايرن ميونخ الألماني ونادي بنفيكا البرتغالي ونادي روما الإيطالي في مناسبتين.

ومن جهتها تأمل جماهير النادي الأهلي أن تعود هذه المباراة بالفائدة الكبيرة على لاعبي المارد الأحمر وتجعلهم يكتسبون المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك مع أحد أقوى الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، وذلك في إطار التحضير لانطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي وخاصة تحضيراً لانطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مطلع العام الجديد 2018.

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