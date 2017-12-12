الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة طنطا والبدري يعقد جلسة مع اللاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من الاستعداد لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة.

وقبيل انطلاقة مران اليوم قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بعقد جلسة طويلة مع لاعبي المارد الأحمر، وذلك من أجل الحديث حول الخسارة الماضية التي تعرض لها الفريق على يد فريق مصر المقاصة إضافة إلي تحفيز الفريق على ما هو قادم وما ينتظر المارد الأحمر من تحديات في غاية الصعوبة بسبب ضغط المباريات الكبير.

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وفي مران اليوم اكتفى حارس المرمى الواعد محمد الشناوي بالجري فقط دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وخاصة بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها في يوم أمس الأثنين حاجته إلي المزيد من التدريبات التأهيلية قبل عودته بشكل طبيعي إلي التدريبات الجماعية للفريق من جديد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016، وهو ما يُحتم بالتالي على لاعبي المارد الأحمر ضرورة تحقيق الانتصار من جديد من أجل مصالحة الجماهير.