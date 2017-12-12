الإسماعيلي يوجه تحذيراً إلي نجومه قبل الميركاتو الشتوي المقبل

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قام مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بتوجيه تحذير شديد اللهجة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك إلي بعض من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وخاصة في ظل العديد من الإشاعات التي ربطت أسمائهم في الفترة الماضية بالرحيل عن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث حذر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بشكل خاص كلاً من نجميه المدافع محمود متولي وحارس المرمى الواعد والمتألق محمد عواد، وخاصة في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، والتي أكدت بدورها الاهتمام الكبير من جانب كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك بضم النجمين.

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وهو الأمر الذي لا يرغب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في حدوثه على الإطلاق وبأي شكل من الأشكال، وذلك من أجل استمرار الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مثلما يحدث في الموسم الحالي، علماً بأن طموحات مجلس إدارة نادي الإسماعيلي كبيرة للغاية سواء بالمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز أو بالتأهل من جديد بعد غياب طويل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جهته كان الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قد طالب مجلس إدارة النادي في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك حتى يتمكن فريق الدراويش من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وسوف يواصل فريق الإسماعيلي تحضيراته اليوم الثلاثاء وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة، والتي سوف تجمعه بمُضيفه فريق الزمالك في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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