نجل مرتضى منصور يؤكد احتمالية عودة ميدو إلي نادي الزمالك

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً ونجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بأن هناك احتمالية لعودة الكابتن أحمد حسام ميدو من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

حيث أكد أحمد مرتضى منصور من خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن عودة الكابتن أحمد حسام ميدو إلي منصب المدير الفني لفريق الزمالك أمر وارد، ولكن وفي الوقت ذاته شدد على أن ذلك الأمر لن يحدث في الوقت الحالي أو حتى في الفترة المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أحمد مرتضى منصور إلي أنه يحب شخصية الكابتن أحمد حسام ميدو كثيراً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفترة تُعتبر بمثابة فترة نقاهة للكابتن أحمد حسام ميدو بعدما قدم استقالته من تدريب فريق وادي دجلة على إثر النتائج السلبية التي حققها رفقته في الموسم الحالي.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ضيفه وغريمه فريق الإسماعيلي في مباراة مرتقبة بين الطرفين في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة المرتقبة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، ويتربع فريق الإسماعيلي على عرش صدارة الترتيب فيما يتواجد فريق الزمالك في المركز الرابع.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

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