الإسماعيلي يبدأ اليوم تحضيراته جدياً استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة مضيفه فريق الزمالك في مباراة مرتقبة بين الطرفين في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن جهته قرر الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي الدخول في معسكر مغلق انطلاقاً من اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل التحضير بشكل جيدة لهذه المباراة المرتقبة والتركيز على كل جوانب القوة والضعف لدى فريق الزمالك، علماً بأن فريق الإسماعيلي سوف يسعى للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لأسبوع آخر.

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حيث يتربع فريق الدراويش في الوقت الحالي على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة، ولكن ذلك الأمر يُعتبر مؤقتاً فقط وخاصة وأن مُلاحقه المباشر فريق الأهلي صاحب المركز الثاني يمتلك في رصيده 26 نقطة، وإضافة لذلك أيضاً لا يزال أمام فريق الأهلي مباراتين مؤجلتين من شأنهما جعله ينفرد بالصدارة في حالة فاز بهما.

أما على الجانب المقابل فلن يجد فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا أي بديل أخر عن الفوز في هذه المباراة، وذلك في حالة أراد الاستمرار في مقدمة الترتيب والدخول من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز فكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الرجاء في مباراته الماضية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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