نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطلب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في يناير

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص طلب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم إسلام محارب قد طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السماح له بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018، وذلك بعدما خرج بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

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وكان النجم إسلام محارب قد عاد من جديد وتعاقد مع النادي الأهلي في الصيف الماضي قادماً من نادي سموحة، ولكنه ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة لم ينجح في المشاركة على الإطلاق بصفة أساسية رفقة المارد الأحمر سوى في دقائق قليلة فقط، وذلك على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها من الكابتن حسام البدري بإعطائه الفرصة الكاملة من أجل إثبات نفسه.

وهو الأمر الذي لم يحصل على الإطلاق مما دفع اللاعب إلي المطالبة بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، ولعل ما يُعزز من رغبة النجم إسلام محارب أكثر في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي ولو على سبيل الإعارة فقط في الميركاتو الشتوي المقبل هو العديد من العروض المغرية التي تلقاها من بعض الأندية المصرية والتي سوف يحصل فيها على فرصة من أجل المشاركة كلاعب أساسي من جديد.

وعلى صعيد أخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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