عدلي القيعي يكشف عن التفاصيل الكاملة لمباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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كشف عدلي القيعي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي عن التفاصيل الكاملة للمباراة الودية العالمية، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي وتحديداً في اليوم الثلاثين من عمر الشهر.

وفي إطار تصريحات له اليوم في برنامج صباح الرياضة المذاع على قناة النيل للرياضة مع الإعلامي فتح الله زيدان، أكد عدلي القيعي أن المباراة الودية العالمية بين فريقي الأهلي وأتلتيكو مدريد سوف تُقام على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن المباراة سوف تكون بحضور الجماهير الأهلاوية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن جميع إيرادات هذه المباراة العالمية سوف تذهب جميعها لمصلحة أسر شهداء مصر، متمنياً أيضاً أن تظهر الجماهير الأهلاوية في هذه المباراة بشكل مشرف للنادي الأهلي ولمصر كلها.

ومن جهته كان نادي أتلتيكو مدريد قد نشر تغريدة في مساء يوم أمس الإثنين عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “سنواجه الأهلي المصري آواخر العام ودياً من أجل السلام”.

وفي مقابل ذلك كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً قد أكد في يوم أمس الأثنين أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة احتفالية كبرى تحت عنوان السلام ضد الارهاب، ويأتي ذلك في إطار التأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم جهود الدولة من أجل الوقوف ضد الارهاب.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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