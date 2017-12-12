أحمد مرتضى منصور: هاني العتال أقل من أن أتحدث عنه

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قام أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً ونجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص هاني العتال الفائز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في انتخابات النادية الماضية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد أحمد مرتضى منصور أن هاني العتال ينتمي إلي النادي الأهلي وليس إلي نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فوزه بمقعد نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية لنادي الزمالك كان أسوء شئ حدث في العملية الانتخابية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد أحمد مرتضى منصور على أنه لا يحب أن يتحدث عن هاني العتال وذلك لأنه أقل من أن يتحدث عنه أي أحد، مؤكداً في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور مجلس محترم متمنياً لهم التوفيق في عملهم.

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ضيفه الثقيل فريق الإسماعيلي في مباراة مرتقبة بين الطرفين في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز فكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الرجاء في مباراته الماضية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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