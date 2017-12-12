سيد عبد الحفيظ يكشف عن السبب وراء غياب النجم عماد متعب عن مران اليوم

Advertisements

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمعه بمُضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي.

وقد شهد مران اليوم الثلاثاء غياب النجم الدولي المصري عماد متعب.عن التدريبات، مما أثار القلق والشكوك حول سبب ذلك الغياب من جانب العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية المختلفة، وخاصة في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول اقتراب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

Advertisements

ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر وضع حداً لهذه الشائعات، ومن خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المران أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن المرض كان هو السبب الرئيسي في غياب النجم عماد متعب عن المران، كما أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ أيضاً إلي أن النجم عماد متعب قد اشتكى في صباح اليوم من بعض الألم في المعدة.

وعلى إثر هذه الشكوى قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أن يقوم بمنح عماد متعب راحة سلبية من التدريبات لمدة يوم واحد فقط، على أن يعود وينتظم النجم عماد متعب من جديد في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: نجم الأهلي يخرج عن صمته ويطلب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في يناير