نجم الأهلي مهدد بالغياب مرة أخرى عن فريقه بداعي الإصابة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي.

وعلى هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء قام الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي بتحذير الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري من إشراك حارس المرمى الواعد محمد الشناوي في المباراة المقبلة للمارد الأحمر أمام فريق طنطا، وذلك على الرغم من أن حارس المرمى الواعد محمد الشناوي قد اكتفى فقط بالجري منفرداً في مران اليوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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إلا أن الدكتور خالد محمود أكد أن حارس المرمى محمد الشناوي لا يزال يُعاني من بعض الألم البسيط في العضلة الضامة ومن الأفضل عدم الدفع به أساسياً في المباراة المقبلة أمام فريق طنطا، وذلك من أجل تفادي تعرضه لأي إصابة جديدة مثلما حدث سابقاً مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وفي حالة غياب حارس المرمى محمد الشناوي عن فريقه في المباراة المقبلة أمام فريق طنطا، فسوف تكون هي المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها حارس المرمى الواعد عن فريقه، وهو ما يعني بالتالي عودة حارس المرمى شريف إكرامي من جديد لحراسة مرمى الفريق وهو ما يُثير القلق كثيراً لدى جماهير النادي الأهلي نظراً لتراجع مستواه بشكل ملحوظ طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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