مجلس الخطيب يقترب من تحقيق انجاز جديد بعد مباراة أتلتيكو مدريد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات قريباً للغاية من تحقيق انجاز جديد، وذلك بعد الانجاز الأول الذي نجح مجلس الإدارة في تحقيقه في يوم أمس الإثنين من خلال الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

حيث شهد يوم أمس الإثنين الإعلان الرسمي عن تنظيم مباراة ودية عالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، لتكون بذلك هي أول خطوة مثالية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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وقد أشارت بدورها التقارير الصحفية اليوم إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي بات على وشك التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات لاعب نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعلى الرغم من أن الجميع يعلم بأن النادي الأهلي لم يدخل بعد في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة من أجل التعاقد مع اللاعب الواعد، إلا أن تصريحات اللاعب نفسه عقب نهاية مباراة فريقه الماضية أمام فريق الأهلي، والتي أكد فيها أنه يُفضل الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي عوضاً عن خوض تجربة الاحتراف في خارج مصر

وبهذه التصريحات فتح النجم حسين الشحات الباب واسعاً أمام مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل بدء المفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، علماً بأن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة قد أكد مؤخراً بأنه سوف يقوم برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم حسين الشحات مع النادي الفيومي.

وذلك من أجل حمايته من العروض المغرية من قطبي كرة القدم المصرية، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك اللواء محمد عبد السلام جيداً أنه سوف يضطر في نهاية المطاف لبيع النجم الواعد وخاصة في حالة وصل له عرضاً من المستحيل رفضه.

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