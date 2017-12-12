تعرف على النجوم العربية المدعوة من أجل المشاركة في مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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قام مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي بخطوة في غاية الأهمية، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي.

حيث قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإرسال دعوة إلي 6 نجوم عربية من مختلف الأندية العربية، وذلك من أجل المشاركة مع فريق الأهلي أمام فريق أتلتيكو مدريد في هذه المباراة العالمية والتي تُقام تحت عنوان السلام ضد الإرهاب وذلك تأكيد على دور المؤسسات الرياضية في دعم الدولة في مختلف التحديات.

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وقد شملت دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لكلاً من النجم فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي وعمر عبد الرحمن لاعب نادي العين الإماراتي وأحمد خليل لاعب نادي الجزيرة الإماراتي وإسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة الإماراتي وإسماعيل عبد اللطيف لاعب نادي المحرق البحريني وسيد ضياء لاعب نادي الرفاع البحريني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية العالمية والمنتظرة بين فريق الأهلي وضيفه فريق أتلتيكو مدريد في نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية وبحضور الجماهير الأهلاوية، علماً بأن كامل إيرادات هذه المباراة الودية سوف تذهب لمصلحة أسر شهداء مصر.

وعلى صعيد آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة أمام مضيفه العنيد فريق طنطا على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت مثيرة للغاية بين الطرفين، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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