تصريحات نارية من هاني العتال رداً على نجل مرتضى منصور

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قام هاني العتال الفائز بمقعد نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية بالرد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي على أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً ونجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً، وذلك بعد الهجوم الحاد الذي قام به نجل المستشار مرتضى منصور على هاني العتال في صباح اليوم.

حيث كان أحمد مرتضى منصور قد أكد من خلال تصريحات له في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة بأنه يرفض تماماً الحديث عن هاني العتال، وذلك لأنه أقل من أن يقوم بالحديث عنه مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه ينتمي إلي النادي الأهلي وليس نادي الزمالك.

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ورداً على هذه التصريحات أكد هاني العتال من خلال تصريحات صحفية أن أحمد مرتضى منصور شخصية كوميدية، وإضافة لذلك أيضاً يحب الظهور في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه وزائد عن الحد مثله مثل والده المستشار مرتضى منصور، وفي ختام تصريحاته شدد هاني العتال على أن أحمد مرتضى منصور يجب التماس العذر له وخاصة بعد خسارته مقعد نائب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك الماضية.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ضيفه فريق الإسماعيلي في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة المرتقبة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

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