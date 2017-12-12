تعرف على تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع هاني أبو ريدة

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي جلسة بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة.

وفي إطار هذه الجلسة حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة الكابتن محمود الخطيب على فوزه برئاسة النادي الأهلي، وخاصة بعد الصراع الشرس الذي شهدته انتخابات النادي الأهلي مع المرشح الآخر على مقعد الرئاسة وهو المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

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وفي سياق حديثه أيضاً أعرب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي وجدها داخل النادي الأهلي، كما تمنى أيضاً التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأن يستمر النادي الأهلي في دوره الرياضي والوطني في جمهورية مصر العربية.

ومن جهته أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً بأن مجلس الإدارة الحالي للنادي الأهلي سوف يقوم بمد جسور التعاون والعمل المشترك بين كلاً من النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم وذلك من أجل مصلحة كرة القدم المصرية في نهاية المطاف.

وبعيداً عن هذه الجلسة كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن في يوم أمس الإثنين بشكل رسمي إقامة مباراة ودية من طراز رفيع، وذلك مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبذلك يعود النادي الأهلي من جديد إلي إقامة المباريات الودية العالمية والتي كان يُقيمها بشكل دائم باستثناء السنوات الأربعة الماضية في عهد الرئيس السابق المهندس محمود طاهر، علماً بأن هذه المباريات العالمية لها أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي.

حيث تُعتبر هذه المباريات بمثابة احتكاك قوي ومثالي لكل لاعبي فريق الأهلي، وذلك من أجل التحضير لكل التحديات التي تنتظر المارد الأحمر سواء على المستوى المحلي أو خاصة على المستوى الأفريقي وتحديداً مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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