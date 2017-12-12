الأهلي مهدد برحيل أحد نجومه اللامعة في يناير بسبب عرض سعودي مغري

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، أن النادي الأهلي بات مهدداً بفقدان أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عرض مغري للغاية من أحد أندية الدوري السعودي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن أحد أندية الدوري السعودي قد قدم عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم اللامع لفريق الأهلي وهو عبد الله السعيد سواء في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أو في الصيف المقبل مع نهاية الموسم الحالي.

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ولعل ما يُزيد من الشكوك حول مستقبل النجم عبد الله السعيد رفقة النادي الأهلي، أن عقد اللاعب سوف ينتهي مع النادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل، وإضافة لذلك لم يقوم النجم عبد الله السعيد بتجديد عقده حتى هذه اللحظة مع المارد الأحمر، وهو ما يعني أن اللاعب نفسه يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنسبة كبيرة.

وفي حالة التأكد بشكل رسمي من رغبة النجم عبد الله السعيد في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، فحينها سوف يكون مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في حيرة كبيرة من أمره، فإما أن يقوم بالتخلي عن النجم عبد الله السعيد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة مقابل الحصول على عائد مادي من بيعه.

أو الحل الثاني الذي لا يتمناه عشاق النادي الأهلي وهو التخلي عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن في هذه الحالة سوف يرحل النجم عبد الله السعيد عن النادي بشكل مجاني نظراً لانتهاء عقده مع النادي الأهلي وبالتالي لن يستفيد النادي الأهلي من رحيله من الناحية المادية على الإطلاق.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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