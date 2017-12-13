إيهاب لهيطة ينفي شائعات مواجهة المنتخب المصري لمنتخب عالمي قبل المونديال

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نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حول إمكانية إقامة مباراة ودية بين المنتخب المصري وأحد المنتخبات العالمية خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

حيث نفى إيهاب لهيطة من خلال تصريحات صحفية تماماً كل الشائعات التي ترددت حول إقامة مباراة ودية بين المنتخب المصري ومنتخب البرتغال في شهر مارس المقبل من مطلع العام القادم 2018، مشيراً في الوقت ذاته أيضاً إلي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد أي مباراة ودية للمنتخب المصري بشكل رسمي.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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