طنطا يواصل تحضيراته استعداداً لمباراته المرتقبة أمام الأهلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تحضيراته اليومية، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي.

وفي مران يوم أمس الثلاثاء فرض الكابتن أسامة عرابي المدير الفني لفريق طنطا تدريبات قاسية وقوية للغاية على لاعبيه، وذلك حتى يكون فريقه في حالة مثالية حينما يواجه فريق الأهلي القوي من كافة النواحي، ولعل ما يجعل المباراة أكثر صعوبة على فريق طنطا هو أن المارد الأحمر قادم من خسارة لذا سوف يسعى جاهداً إلي حصد النقاط الثلاث من أجل مصالحة جماهيره.

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وعلى الجانب المقابل واصل فريق الأهلي هو أيضاً تحضيراته للمباراة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، والذي طالب لاعبيه في مران يوم أمس الثلاثاء بضرورة العودة من جديد إلي سكة الانتصارات، وذلك من أجل مصالحة جماهير المارد الأحمر والتي لم تكن راضية تماماً على أداء الفريق في مباراته الماضية أمام فريق مصر المقاصة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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