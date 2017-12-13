خطوة هامة من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

Advertisements

قام مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بخطوة في غاية الأهمية في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك قبل المباراة المرتقبة المقبلة والتي سوف تجمع بين فريق الإسماعيلي ومضيفه فريق الزمالك في مساء يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي.

حيث قام مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بصرف مكافآت الفوز لكامل عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل تحفيز الفريق بصورة مثالية من أجل تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي، علماً بأن هذه المكافآت كانت بسبب الفوز في مباراة على حساب فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وإضافة لذلك بسبب الفوز في مباراة أخرى وهذه المرة على حساب فريق إف سي مصر في مسابقة كأس مصر، حيث وصلت قيمة المكافئة إلي مبلغ 10 آلاف جنيه لكل لاعب في الفريق على أمل أن يعود ذلك بالفائدة على الفريق ويتمكن من العودة بالانتصار من العاصمة المصرية القاهرة.

ويتربع فريق الإسماعيلي في الوقت الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة، ولكن هذه الوضعية تُعتبر مؤقتة وذلك لأن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق الأهلي يمتلك في رصيده 26 نقطة، ولكن ينقصه في الوقت ذاته مباراتين مؤجلتين مما يعني أن صدارة فريق الدراويش مهددة بنسبة كبيرة للغاية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لا يزال متواصلاً حتى وإن تراجع فريقه إلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الإسماعيلي ومضيفه فريق الزمالك في مساء يوم غداً الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.