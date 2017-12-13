هيكتور كوبر يوافق على مواجهة منتخب آسيوي ودياً في انتظار الإعلان الرسمي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد وافق على مواجهة أحد المنتخبات الآسيوية، وذلك في فترة التوقف الدولي القادمة من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن المدرب هيكتور كوبر قد وافق على إقامة مباراة ودية تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الإمارات في شهر مارس المقبل من مطلع العام الجديد 2018، علماً بأن المدرب هيكتور كوبر كان رافضاً منذ البداية مواجهة المنتخب الإماراتي في مباراة ودية، ولكنه قام بتغيير قراره عقب قرعة مونديال روسيا والتي أوقعت المنتخب المصري مع المنتخب السعودي.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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