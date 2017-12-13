عبد الواحد السيد يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص النادي الأهلي

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قام حارس المرمى عبد الواحد السيد نجم نادي الزمالك سابقاً بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص النادي الأهلي حينما كان ضيفاً على برنامج مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً.

ففي إطار حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير أكد حارس المرمى السابق عبد الواحد السيد أن مجلس إدارة النادي الأهلي في عهد الرئيس حسن حمدي قد حاول التفاوض معه في 3 مرات سابقة من أجل التعاقد، مشيراً إلي أن آخرها كانت حينما رحل السد العالي عصام الحضري عن صفوف القلعة الحمراء متجهاً إلي الدوري السويسري.

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وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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