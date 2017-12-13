تعرف على تصريحات الفرعون محمد صلاح عقب فوزه بجائزة جديدة مع ليفربول

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شهدت الأيام القليلة الماضية أحداثاً مثيرة للغاية ومفرحة لكافة الشعب المصري بأكمله، وذلك بعدما نجح النجم والفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز بعدة جوائز فردية على إثر تألقه بشكل لافت في العام الحالي 2017 سواء رفقة ناديه الحالي ليفربول أو رفقة منتخب بلاده مصر.

وفي يوم الإثنين الماضي فاز الفرعون محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 والتي منحتها له هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وحينها اعتقد البعض أن الفرعون قد اكتفى بذلك وسوف تكون جائزته القادمة في شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018 حينما يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2017 ولكن من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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إلا أن الفرعون محمد صلاح نجح في الفوز بجائزة أخرى فردية وذلك في مساء يوم أمس الثلاثاء، وهي جائزة أفضل لاعب داخل نادي ليفربول طوال شهر نوفمبر الماضي والتي منحها له مجلس إدارة نادي الريدز، لتنضم هذه الجوائز الفردية بجانب الإنجاز الأكبر الجماعي للنجم محمد صلاح وذلك حينما نجح في قيادة منتخب مصر للتأهل نحو مونديال روسيا المقبل بعدما غاب أحفاد الفراعنة عن المونديال منذ 28 عاماً.

وفي إطار تصريحات له للموقع الرسمي لنادي ليفربول عقب فوزه بهذه الجائزة، أعرب الفرعون محمد صلاح عن سعادته البالغة بالفوز بهذه الجائزة القيمة مرة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن هدفه الرئيسي هو الفوز في المباريات وحصد النقاط وحصد الألقاب الجماعية.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه يتربع في الوقت الحالي على عرش صدارة ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً.

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