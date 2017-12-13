تعرف على تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة في مباراته أمام الزمالك

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمعه بغريمه ومضيفه فريق الزمالك في مساء يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد على التشكيلة التالية في هذه المباراة المرتقبة:

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: باهر المحمدي / بهاء مجدي / محمود متولي / ريتشارد بافور

خط الوسط: عماد حمدي / حسني عبد ربه / محمد فتحي / إبراهيم حسن / إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: دييجو كالديرون

وبكل تأكيد سوف يسعى فريق الدراويش إلي تحقيق الانتصار على حساب مضيفه فريق الزمالك والعودة بالنقاط الثلاث، وذلك على الرغم من أن المباراة سوف تُقام خارج إلا أن أي نتيجة أخرى غير الانتصار سوف تجعل صدارة الدوري مهددة بنسبة كبيرة للغاية، حيث يتربع فريق الإسماعيلي في الوقت الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة.

وإن كان ذلك الأمر يُعتبر مؤقتاً نظراً لأن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق الأهلي يمتلك في رصيده 26 نقطة إضافة إلي مباراتين مؤجلتين، وهو ما يعني بالتالي أنه في حالة نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في المباراتين فسوف ينفرد بالصدارة وبفارق أربعة نقاط عن فريق الإسماعيلي والذي سوف يتراجع بدوره إلي المركز الثاني.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الإسماعيلي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز مع عملاق كرة القدم المصرية فريق الأهلي، وفي حالة فشله في التتويج باللقب في نهاية المطاف فسوف يكون هدفه التالي مباشرة هو ضمان مقعد له من جديد بعد غياب طويل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام بعد المقبل 2019.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الإسماعيلي ومضيفه فريق الزمالك في مساء يوم غداً الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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