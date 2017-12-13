قرار هام من الجهات الأمنية بخصوص مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد

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اتخذت الجهات الأمنية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص المباراة الودية العالمية والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه وضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي.

حيث قررت الجهات الأمنية رفض تماماً فكرة نقل مكان إقامة المباراة من ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية إلي ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لأسباب أمنية وخاصة وأن المباراة المرتقبة سوف تُقام في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي أي قبل يوم واحد فقط من ليلة رأس العام الجديد 2018.

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ولعل ما ساهم أيضاً في اتخاذ ذلك القرار من طرف الجهات الأمنية هو أن المباراة سوف تشهد حضور جماهيرياً كبيراً للغاية من جانب جماهير النادي الأهلي، مما سيجعل إقامة المباراة في ملعب الجيش ببرج العرب أفضل بنسبة كبيرة للغاية بعيداً عن زحام العاصمة المصرية القاهرة.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.