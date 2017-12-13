جهاز المنتخب الوطني ينفي شائعات مواجهة منتخب أفريقي في مارس المقبل

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد نفى تماماً كل الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول احتمالية إقامة مباراة ودية في الفترة المقبلة بين المنتخب المصري وأحد المنتخبات الأفريقية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني قد أكد من خلال تصريحات صحفية اليوم أن المنتخب المصري أو الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتفاوض على الإطلاق مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم وذلك من أجل إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي القادمة أو حتى قبل المونديال.

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كما أشار إيهاب لهيطة أيضاً في تصريحاته إلي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري قد رفض بشكل قاطع مواجهة أي منتخب أفريقي في فترة التحضيرات قبيل انطلاقة المونديال، وذلك نظراً لعدم تواجد المنتخب المصري مع أي منتخب أفريقي في مجموعة المونديال.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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