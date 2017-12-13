مصادر صحفية مصرية تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص النجم عماد متعب

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قامت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص مستقبل المهاجم الدولي المخضرم عماد متعب.نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اقتراب فترة الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق قد اتخذ قراراً مبدأياً بخصوص النجم عماد متعب مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي استبعاد النجم عماد متعب من قائمة المارد الأحمر الأفريقية والتي سوف يتم إرسالها إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي سوف يقوم بعقد اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من أجل تحديد قائمة الفريق النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي سوف تنطلق بشكل رسمي في شهر فبراير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

ويبقى الترقب الأن كبيراً للغاية سواء من جانب النجم عماد متعب أو من جانب جماهير النادي الأهلي، علماً بأنه في حالة تم استبعاد النجم عماد متعب من قائمة الفريق الأفريقية فحينها سوف يتأكد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد.

وعلى الرغم من عدم رغبة النجم عماد متعب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، إلا أن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية سوف يكون نهاية مشواره مع المارد الأحمر دون أدنى شك، وخاصة وأنه بات حبيساً على مقاعد البدلاء منذ الموسم الماضي ولم ينجح في المشاركة في الموسم الحالي سوى في مباراتين فقط تقريباً ولكن كلاعب بديل.

ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون رحيل النجم عماد متعب أمراً سيئاً بالنسبة له، وذلك نظراً للعديد من العروض التي وصلته حتى هذه اللحظة سواء من داخل مصر أو من خارجها، علماً بأن كل التي وصلته تضمن له العودة من جديد إلي التشكيلة الأساسية للفريق الذي سوف يلعب له، وهو ما يضمن له استعادة مستواه المعهود من جديد وبالتالي ضمان مكان له في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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