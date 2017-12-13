الأهلي في حيرة من أمره بعد قرار اتحاد الكرة

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بات النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الكابتن حسام البدري في حيرة كبيرة من أمرهم، وذلك بعد القرار الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة أن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي سوف تُقام بشكل رسمي في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً أن المباراة سوف يُديرها طاقم تحكيم غير مصري سواء كان أجنبياً أو طاقم تحكيم عربي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الشركة الراعية لمباراة كأس السوبر المصري قد وافقت بدورها على تحمل كافة تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي.

وبكل تأكيد لا يملك النادي الأهلي أي مشكلة مع القرار الثاني للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في موعد المباراة والذي سبق وأن طلب النادي الأهلي تأجيله لمدة 24 ساعة على الأقل، وذلك من أجل مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين وخاصة لأن المباراة الأخيرة لفريق الأهلي قبل مباراة كأس السوبر سوف تُقام في اليوم الثامن من عمر الشهر ذاته أمام فريق الزمالك.

أما على الجانب المقابل فسوف يلعب فريق المصري البورسعيدي مباراته الأخيرة قبل مباراة كأس السوبر في اليوم الخامس من الشهر ذاته، وهو ما يعني أن فريق الأهلي لن يحصل بدوره على الوقت الكافي من أجل الحصول على الراحة والتحضير بشكل جيد لمباراة كأس السوبر بعكس ما سيكون عليه الحال مع منافسه فريق المصري البورسعيدي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق الأهلي أن مباراة كأس السوبر سوف تُقام خارج جمهورية مصر العربية وتحديداً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعني أيضاً معاناة الفريق من إرهاق السفر قبل يومين فقط من موعد وذلك على الرغم من قرب المسافة بين البلدين.

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