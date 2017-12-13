مواجهة مصيرية داخل الملاعب الإنجليزية بين اللاعبين محمد صلاح وأحمد حجازي.. تعرف على التفاصيل

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مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب “آنفيلد الإنجليزي” سوف يكون هو المكان الأمثل لمواجهة مصرية حديثة داخل الملاعب الإنجليزية، وذلك يكون بإلقاء نادي ليفربول الإنجليزي والذي يوجد في أول صفوفه اللاعب المصري المحترف محمد صلاح مع نادي وست بروميتش ألبيون و ينضم لصفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي.

جديراً بالذكر أيضاً أن هذا يكون من خلال المنافسات الخاصة بالجولة رقم 17 من عمر المسابقات الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز ويطلق عليه “البريميرليج”، وسوف تشهد مباراة ليفربول مع غريمه بعد أول ظهور للاعب محمد صلاح بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا 2017 من هيئة بي بي سي وسوف يتم استقبال اللاعب بحفاوة كبيرة من قبل جمهوره.

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يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يحتل المركز الخامس داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، ووست بروميتش ألبيون يحتل المركز الثامن عشر برصيد حوالي 13 نقطة، ويريد دائماً اللاعب المصري محمد صلاح أن يتصدر قائمة جميع هدافي الدوري الإنجليزي وهذا قبل إنطلاق جميع منافسات الجولة رقم 17 برصيد 13 هدفاً.

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ويريد دائماً أن يتألق مع ليفربول ويحقق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على وجوده داخل المربع الذهبي، واللاعب أحمد حجازي يسعى اليوم لقيادة وست بروميتش ألبيون حتى يحقق الفوز الثالث في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وهو يبتعد خطوة واحدة عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى وتسمى “تشامبيونشيب”.

واللاعب محمد صلاح يريد تسجيل الهدف الـ 20 في مباراته رقم 25 مع نادي ليفربول وهذا من أجل معادلة الرقم التهديفي الخاص به مع نادي بازل السويسري، فهو سجل حوالي 20 هدفاً أثناء 79 مباراة بالعديد من المسابقات الأوروبية والسويسرية، واللاعب محمد صلاح سوف يكون على موعد في مباراة اليوم حتى يحقق العديد من الأرقام القياسية وذلك بعد نجاحه في الوصول إلى شباك وست بروميتش ألبيون.

وأيضاً أن اللاعب أحمد حجازي وهو مدافع منتخب مصر ولاعب في نادي وست بروميتش ألبيون يريد أن يكسر حاجز النحس الذي يلازم الفريق منذ شهر أغسطس الماضي في مسابقة الدور الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويريد الفريق الحصول على العديد من النقاط الذي تجعل رصيده يزيد في الدوري الانجليزي.