الجهاز الطبي للأهلي تحت المجهر في ظل تأخر عودة النجوم من الإصابة

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باتت الشكوك تحوم بشكل كبير للغاية حول الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود في الفترة الماضية، وحول مدى قدرته على كيفية علاج وتأهيل لاعبي المارد الأحمر أثناء وبعد الإصابات التي يتعرضون لها في مختلف الأوقات وعلى مستوى جميع المسابقات.

ولعل من أبرز هذه الإصابات في الوقت الراهن هي إصابة الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، والذي يغيب عن صفوف القلعة الحمراء منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي أي ما يُقارب فترة شهر ونصف تقريباً، ولعل ما جعل الشكوك تزداد أكثر حول الدكتور خالد محمود هو تصريحاته في الأسبوعين الماضيين.

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حيث أكد الدكتور خالد محمود في أكثر من مناسبة سابقة أن التونسي علي معلول قد تعافى من الإصابة وسوف يعود للمشاركة من جديد رفقة المارد الأحمر في المباريات، ولكن وفي اليوم الذي يليه مباشرة يجد الجميع الدكتور خالد محمود يؤكد بأن علي معلول لا يزال يحتاج إلي المزيد من الوقت حتى يتعافى من إصابته.

وعقب نهاية مران فريق الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي، أكد الدكتور خالد محمود أن علي معلول سوف يغيب بشكل رسمي عن مباراة فريقه المقبلة أمام فريق طنطا، على أن ينتظم من جديد في التدريبات الجماعية للفريق عقب هذه المباراة وربما قد عودته في المباراة أمام فريق سموحة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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