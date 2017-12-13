خطاب رسمي من الأهلي إلي وزارة الداخلية بخصوص مباراته مع أتلتيكو مدريد

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أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خطاباً رسمياً إلي وزارة الداخلية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص مباراته الودية العالمية والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي.

وفي تفاصيل هذا الخطاب الرسمي طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من وزارة الداخلية تحديد عدد الجماهير التي سوف تكون حاضرة في المباراة المرتقبة أمام فريق أتلتيكو مدريد في نهاية شهر ديسمبر الحالي، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد سبق له وأن أعلن أن كامل إيرادات هذه المباراة سوف تذهب لصالح أسر شهداء مصر.

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وهو ما قد يجعل وزارة الداخلية توافق على حضور 50 أو 60 ألف مشجعاً أهلاوياً على أقل تقدير وخاصة وأن المباراة سوف تُقام تحت عنوان السلام ضد الإرهاب، علماً بأن وزارة الداخلية قد رفضت في صباح اليوم الأربعاء طلب آخر من مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص هذه المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة الودية والعالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد في اليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مهرجان واحتفال كبير كما وعد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعلى صعيد آخر يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم غداً الأربعاء، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمعه بمُضيفه فريق طنطا في يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة.

وسوف تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق طنطا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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