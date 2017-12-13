تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة في مباراته المقبلة أمام طنطا

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر ذاته على أرضية ملعب غزل المحلة.

ومن جهته سوف يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالإعلان في يوم غداً الخميس عن قائمة فريقه التي ستخوض هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن هذه القائمة سوف تشهد غياب العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق كما ستشهد أيضاً عودة بعض المصابين بعد تعافيهم من الإصابة.

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ومن أبرز الغيابات عن صفوف فريق الأهلي في هذه المباراة سوف يكون غياب كلاً من الخماسي علي معلول ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وأكرم توفيق وهشام محمد بداعي الإصابة، وإضافة لذلك أيضاً لا تزال الشكوك تحوم بشكل كبير حول مدى قدرة حارس المرمى الواعد محمد الشناوي على المشاركة رفقة الفريق، فيما سيكون النجم الواعد صالح جمعة غائباً عن القائمة أيضاً ولكن هذه المرة بداعي الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية لفريقه.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

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