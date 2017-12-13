مدرب طنطا يوجه رسالة قوية للغاية إلي لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تحضيراته في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمعه بضيفه فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر ذاته.

وفي إطار مران اليوم الثلاثاء حرص الكابتن أسامة عرابي المدير الفني لفريق طنطا على توجيه رسالة قوية للغاية إلي لاعبيه، حيث طلب الكابتن أسامة عرابي من خطه الهجومي ضرورة التركيز بشكل مثالي وعدم إضاعة الفرص السهلة في المباراة القادمة وخاصة وأن ذلك لا ينفع مع فريق بحجم الأهلي، كما طلب أيضاً من خط دفاعه بضرورة إصلاح الأخطاء الدفاعية نظراً لقوة هجوم المارد الأحمر.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق طنطا وضيفه فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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