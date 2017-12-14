الزمالك يضع ضمن أولوياته نجم سموحة من أجل ضمه في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وضع ضمن أولوياته نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق سموحة وهو محمود عبد العزيز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة من المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك.

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق الزمالك لمواجهة غريمه وضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولعل ما يُزيد من أهمية هذه المباراة كثيراً أن فريق الزمالك يتواجد في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويمتلك في رصيده 19 نقطة، بينما يتربع فريق الإسماعيلي على عرش صدارة الترتيب مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز فكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الرجاء في مباراته الماضية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.