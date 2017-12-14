تعرف على موعد وصول أتلتيكو مدريد إلي القاهرة تحضيراً لمواجهة الأهلي

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تترقب جماهير النادي الأهلي المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفي سياق هذه المباراة المرتقبة كشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من عمر الشهر الحالي عن موعد وصول فريق أتلتيكو مدريد إلي العاصمة المصرية القاهرة من أجل خوض هذه الم.باراة، حيث أكد اللواء شيرين شمس من خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة أن بعثة الفريق الإسباني سوف تصل إلي القاهرة قبل موعد المباراة ب24 ساعة فقط.

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وهو ما يعني بالتالي عدم قيام بعثة الفريق الإسباني بزيارة أي مناطق سياحية بسبب ضيق الوقت، كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أن بعثة فريق أتلتيكو مدريد سوف تُغادر الأراضي المصرية مباشرة عقب نهاية المباراة المرتقبة أمام فريق الأهلي.

وعلى صعيد آخر يختتم فريق الأهلي اليوم تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمعه بمُضيفه فريق طنطا في مساء يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب غزل المحلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.