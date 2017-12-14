شيرين شمس: مباراة أتلتيكو مدريد لن تؤثر على موعد مباراة بتروجيت

Advertisements

تحدث اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي عن المباراة الودية العالمية، والتي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الشهر الحالي.

وفي إطار تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد اللواء شيرين شمس أن المباراة الودية أمام فريق أتلتيكو مدريد لن تؤثر تماماً على موعد مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على الرغم من أن المباراة بين فريقي الأهلي وبتروجيت سوف تُقام في اليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي.

Advertisements

بينما سوف تُقام المباراة بين فريقي الأهلي ومنافسه أتلتيكو مدريد في اليوم الذي يليه مباشرة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات من طرف جماهير النادي الأهلي وخاصة في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يُعاني منه المارد الأحمر منذ شهر نوفمبر الماضي، مما قد يؤثر بدوره على لاعبي فريق الأهلي ويؤدي لتعرضهم للمزيد من الإصابات والتي يبدو أن فريق الأهلي في غنى عنها تماماً.

وقد أشار اللواء شيرين شمس أيضاً في تصريحاته إلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد عقد جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من أجل الحديث حول هذا الموضوع، مؤكداً بأن الكابتن حسام البدري لم يُعارض على الإطلاق إقامة المباراتين في الموعد المحدد دون أي تغيير.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد وصول أتلتيكو مدريد إلي القاهرة تحضيراً لمواجهة الأهلي