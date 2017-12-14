تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والإسماعيلي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم المخضرم محمد فاروق من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب كحكم راية.

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وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز يتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الخامس في الترتيب ويمتلك في رصيده 19 نقطة، فيما يتربع فريق الإسماعيلي على عرش صدارة الترتيب مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز فكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الرجاء في مباراته الماضية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وبذلك يستمر فريق الزمالك في التراجع على مستوى جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد بشكل كبير للغاية عن حسابات الصراع على اللقب في الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك الأمر أنه في حالة فوز فريق الأهلي في بقية مبارياته المؤجلة فسوف ينفرد حينها المارد الأحمر بصدارة ترتيب الدوري المصري وقد يصل الفارق بينه وبين فريق الزمالك إلي 10 نقاط تقريباً.

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