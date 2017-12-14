تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي مع أتلتيكو مدريد وموعد طرحها

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي المباراة الودية العالمية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفي إطار تصريحات اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن المباراة الودية العالمية بين فريق الأهلي ومنافسه فريق أتلتيكو مدريد سوف تشهد حضور حوالي 60 ألف مشجع أهلاوي في مدرجات ملعب برج العرب، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يتم التنسيق في حالياً مع الجهات الأمنية حتى تسير الأمور بأفضل حال.

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أما عن أسعار تذاكر المباراة وموعد طرحها إلي الجماهير فقد أشار اللواء شيرين شمس إلي أن ذلك الأمر سوف يتم خلال ال48 ساعة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن أسعار تذاكر المباراة سوف تكون في متناول الجميع حتى يتمكن كل مشجع أهلاوي من الاستمتاع بهذه المباراة العالمية من أرض الملعب.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لمواجهة مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

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