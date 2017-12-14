حسام البدري يُعلن عن قائمة الأهلي لمباراة طنطا ونجم الفريق هو الضحية

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم غداً الجمعة.

ومن جهته أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي ستكون متواجدة معه في المباراة، حيث تكونت هذه القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي / أحمد عادل عبد المنعم / رمضان مصطفى

خط الدفاع: باسم علي / أيمن أشرف / محمد نجيب / صبري رحيل / أحمد فتحي / محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية / عبد الله السعيد / وليد سليمان / أحمد الشيخ / باكا / أحمد حمدي / كريم نيدفيد / ميدو جابر / مؤمن زكريا / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو / أحمد ياسر ريان

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر العديد من الغيابات البارزة لعدة أسباب، حيث غاب كلاً من النجم عماد متعب.ومروان محسن وعبد الله الشامي وأحمد حمودي وحسام عاشور لأسباب فنية، كما غاب أيضاً كلاً من سعد الدين سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد الشناوي وهشام محمد بداعي الإصابة، فيما غاب النجم الواعد صالح جمعة بداعي الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام فريق مصر المقاصة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه العنيد فريق طنطا في مساء يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب غزل المحلة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة في مباراته الماضية على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

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