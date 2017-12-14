عصام الحضري: هدفي الرئيسي هو المشاركة في مونديال روسيا

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تحدث السد العالي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني المصري المخضرم وحارس مرمى فريق التعاون السعودي حالياً وفريق الأهلي المصري سابقاً اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عن المشاركة المقبلة للمنتخب المصري في مونديال روسيا.

وفي إطار حديثه أكد السد العالي عصام الحضري أنه إنسان يعشق التحديات بطبيعته وهدفه الرئيسي هو التواجد والمشاركة بصفة أساسية رفقة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن قراره بخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي لم تكن عشوائية، كما شدد أيضاً في ختام حديثه على أنه يبذل كل ما لديه حتى يُحافظ على مستواه حتى يأتي موعد المونديال.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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