مصادر صحفية مصرية تكشف عن هوية المدير الفني القادم للزمالك

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي عن هوية المدير الفني القادم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعدما أقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المدير الفني للفريق وهو المونتينيغري نيبوشا.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المستشار مرتضى منصور قد اتخذ قراراً نهائياً بتعيين الكابتن حسن شحاتة كمديراً فنياً لفريق الزمالك في الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من خلال تقديم المعلم حسن شحاتة إلي الجماهير ووسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك.

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وقد أضافت الصحيفة أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد اتخذ قرار تعيين المعلم حسن شحاتة كمديراً فنياً لفريق الزمالك قبل نهاية مباراة القمة أمام فريق الإسماعيلي، حيث أكدت الصحيفة أن المستشار مرتضى منصور قام بالاتصال هاتفياً بالكابتن حسن شحاتة بين شوطي المباراة، وقال له التالي: “اجهز عشان أنت المدير الفني القادم للزمالك”.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

تصريحات المستشار مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك

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