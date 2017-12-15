“مصر” تحصد 11 جائزة في بطولة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في المكسيك

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تابع موقع مصر 365 استضافة برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي الفضائية” لأبطال جمهورية مصر العربية بالميداليات الذهبية “البارالمبية” التي تم إقامتها في المكسيك، وتعد الألعاب البارالمبية ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات يشارك فيها رياضيون من مختلف الجنسيات المشترك بينهم إعاقة الجسم مع صلابة الإرادة والأمل.

وخلال السنتين الماضيتين حقق المصريون العديد من الإنجازات داخل الألعاب البارالمبية، حيث احتلت الدولة المصرية المركز الثاني عربياً العام الماضي 2016 بحصولها على ثلاث ميداليات ذهبية وخمسة فضية وثلاث برونزية لترفع مجموعات من الميداليات إلى 11 ميدالية، وتحتل المركز 26 في بطولة الألعاب البارالمبية.

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وفي العام الجاري 2017 حققت البعثة المصرية خلال مشاركتها في بطولة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في المكسيك نتائج مبهرة، و ميداليات في السباحة ورفع الأثقال، وحقق كل من شريف عثمان، ومحمد الديب، وراندا تاج الدين، ورحاب أحمد حصلوا على ميداليات ذهبية، وحققت الميدالية البرونزية جيهان غريب، وفي رياضة السباحة حققت آية أيمن ميدالية برونزية في سباق 400 متر حرة، وفضية في سباق 100 متر حرة، وحقق هاني السيد ميدالية برونزية 50 متراً فراشة.

وأعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور “خالد عبدالعزيز” أنه يتوجه بالشكر إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا في بطولة الألعاب البارالمبية وحققوا ميداليات للدولة المصرية والإداريين، وأضاف أنه على متابعة دائمة معهم وفي كل بطولة يمثلون فيها الدولة المصرية البعثة البارالمبية تكون هي محور الحديث في البطولة التي تتواجد فيها سواء في الأولمبياد سواء في التضامن الإسلامي، سواء في بطولة المكسيك.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه لم يتفضل على الأبطال المصريين البارالمبيين من خلال قراره الوزاري أن البطل البارالمبي يتساوى مع البطل الأولمبي المعافي، وأوضح أن هذا القرار مستمر وهذا هو قرار دولة وسوف يتم تنفيذه وخصوصاً بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على الموافقة على هذه اللائحة من أجل أن يتساوى في كل البطولات والجوائز بين الأولمبي و البارالمبي.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أن الفرق البارالمبية بيكون معسكراتها الرياضية أكثر وأطول، وأكد لكل أعضاء اللجنة البارالمبية أن أي قرار سوف تتقدم به اللجنة في إطار استعدادات لأي بطولة سوف يتم تنفيذها.

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