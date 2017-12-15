تعرف على رد فعل مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتعليق على الخسارة التي تعرض لها فريقه على يد فريق الإسماعيلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من خلال مقابلة أجراها مع قناة أون سبورت في برنامج ستاد مصر مع الإعلامي مدحت شلبي.

وفي إطار تصريحاته الغاضبة أكد المستشار مرتضى منصور في أكثر من مناسبة من حديثه بأنه لا يعنيه تماماً ما يحدث في نادي الزمالك حالياً، ولن يدخل نادي الزمالك من جديد إلا في حالة واحدة فقط وهي رحيل هاني العتال عن مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك على الرغم من أن الأخير قد فاز في الانتخابات الماضية للنادي بمقعد نائب الرئيس على حساب نجل المستشار مرتضى منصور.

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أما عن الأنباء التي ترددت حول تعيين الكابتن حسن شحاتة كمديراً فنياً لفريق الزمالك في الفترة المقبلة بدلاً من المقال نيبوشا، شدد المستشار مرتضى منصور على أنه لا يُعتبر رئيساً لنادي الزمالك في الوقت الحالي، كما طالب أيضاً وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بسرعة التدخل من أجل إصلاح حال نادي الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الخميس على يد ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق الزمالك عند 19 نقطة، ولكن من المتوقع أن يُغادر المركز الرابع دون أدنى شك مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن كل آمال فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز باتت شبه معدومة.

ويأتي ذلك نظراً لأن الفارق بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد يصل إلي 15 نقطة كاملة مع نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، علماً بأن موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين سوف تُقام في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

تصريحات المستشار مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك

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